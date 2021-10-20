Sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 kişiye gözaltı

Gazaintep'te sosyal medyadan DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yapan 3 kişi operasyonla yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medya platformları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Başarılı operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet toplatma kararı bulunan kitap, 4 adet dijital ele geçirildi.