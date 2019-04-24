Spagettiden köprüler kıyasıya yarıştı

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "V. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması 2019” Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) yapıldı. Katılımın yoğun olduğu programda spagettiden yapılan köprüler estetik ve dayanıklılık açısından kıyasıya birbiriyle yarıştı.

Hemen her kesimin özellikle de öğrencilerin yıllardır severek tükettiği bir makarna çeşidi olan “Spagetti” Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) farklı bir şekle büründü. HKÜ KIT (Kalyoncu Institute of Technology) Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen spagetti köprü yarışması ile spagettiler değişik ve farklı mimari tasarımlarla köprü şeklini aldı.

Estetikte ve dayanıklılık testinde başarılı olan köprüler seçildi

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen yarışmada spagetti makarnadan yapılmış birçok köprü yer aldı. Farklı üniversite ve bölüm öğrencilerinin yaptığı köprüler fuaye alanında sergilendi. Yarışmada katılımcılar takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldılar. Yarışma katılımcıların teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözleme imkanı sundu.

“HKÜ KIT Öğrenci Topluluğu”nun misyonu olan “Eğlen ve Öğren” ilkesi ışığında gerçekleştirilen organizasyonun katılımcıların memnun kalması ve öğrencilik hayatlarında güzel bir anı olarak yer alması için tertip edildiği belirtildi.

Beşinci kez düzenlenen spagetti köprü yarışmasında ilginç eserler ortaya çıktı. Spagettilerin silikonla yapıştırılarak yapıldığı köprüler gerçek köprüleri aratmadı. İlk olarak tasarımları fuaye alanında jüri karşısına çıkan köprüler estetik tasarımdan puan aldı. Daha sonra her köprü teker teker belirli ağırlıklarla güç ve dayanıklılık testine çıktı. En çok ağırlığı taşıyarak dayanan köprüler sıralamaya girdi.

Farklı iller ve üniversitelerden katılımcıların bulunduğu yarışmada proje sunumu, estetik ve özgünlük, yapısal verimlilik ana kriterler olarak esas alındı. Yarışmada her bir takım iki ile dört kişiden oluştu.

“Köprülerden muhteşem tasarımlar çıktı”

Yarışma ile ilgili açıklama yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, “KİT kulübü üniversitemizin en aktif kulüplerinden birisi olarak çalışmalarını sürdürüyor ve devamlı olarak önemli başarılara imza atıyor. Bununla birlikte süreklilik çok önemli. Biz bu yıl spagetti köprü yarışmasının beşincisini yapıyoruz. Spagetti köprü yarışması ilk çıktığı yıldan bu yana sevilerek devam eden programlardan biri olarak yapılıyor. İlk duyduğumuz zaman spagettiden köprü mü olur dedik. Ama içerisinde gerçekten tasarım ve mühendislik var. Köprülerden muhteşem tasarımlar çıktı. Çıkan sonuçları görünce çok mutlu olduk ve şaşırdık. Katılım yapan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Birincilik ödülü “Perspective” grubunun

Yapılan açılış konuşmaları sonrası protokol ve jüri üyeleri estetik ve özgünlük açısından değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından “Taşıma Kapasitesi Testi” kısmına geçildi. Köprülerin orta kısmına yerleştirilen aparatlar ile yüklemeler gerçekleştirildi. Yarışmanın bu kısmı büyük heyecana sahne oldu. Son ana kadar heyecanın sürdüğü yarışmada Gaziantep Üniversitesi'nden “Perspective” grubunun köprüsü mutlu sona ve şampiyonluğa ulaştı.

Fırat Üniversitesi'nden “Mezopotamya Takımı” grubu ikinci, Antalya Bilim Üniversitesi'nden “The Engenius” grubu üçüncü sırada tamamladı. 5. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması'nda Harran Üniversitesinden “Fütüristler” grubu ise mansiyon özel ödülüne layık görüldü.