Spor merkezlerinde yeni dönem başladı

Fitnesstan çocuk pilatesine kadar birçok farklı branşta modern tesisleriyle spor yapma imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, üyelerini yaşam boyu spor konulu seminerle bilgilendiriyor.

Yıl boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi erkek ve bayan spor merkezlerinde yeni eğitim dönemi start aldı. Fitness, pilates, step-aerobik, zumba branşlarında çalışmaların gerçekleştirildiği spor merkezlerinde son dönemde popüler olan ve fonksiyonel hareketlerden oluşan kişiye özel programlar hazırlanan antrenmanlar, katılımcı üyelerin memnuniyetini kazanıyor. Tek bir kas grubu yerine birden çok kas grubunun tek bir egzersiz ile çalıştırılmasını hedefleyerek kişiye daha fazla kas çalıştırma imkanı sunan fonksiyonel antrenmanlar, grup dersleri halinde yapıldığında eğlenceli bir hal alarak özellikle düzenli spor yapmakta zorlanan bireylerin keyif alarak sürdürülebilir spor yapma alışkanlığı kazanmalarında yardımcı oluyor. Bireysel ve grup derslerinin yanı sıra spor merkezlerinden yararlanan üyelere antrenmanlar için doğru materyal kullanımından doğru egzersiz biçimine kadar çeşitli konularda teorik eğitimler de veriliyor. Spor merkezlerinde görev yapan branş eğitmenleri sporcu sakatlanmaları, beslenme ve obezite gibi konularda üyeleri sıklıkla bilgilendiriyor.

Hafta boyunca 3 antrenman yapmalıyız

Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde görevli antrenörlerden Salih Öner, spor merkezlerinde yeni dönem çalışmaları içerisinde fonksiyonel antrenmanlara geniş yer vereceklerini söyledi. Antrenör Öner, spor merkezlerinde gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin 18 farklı noktasında faaliyetlerini sürdüren erkek ve bayan spor merkezlerinde üyelerimize nitelikli bir eğitim vermeyi sürdürebilmek adına antrenör arkadaşlarımızla bilgilerimizi tazelediğimiz eğitimlere katıldık. Yeni dönemde gerek bireysel gerek grup çalışmalarında fonksiyonel antrenmanlara sıklıkla yer vereceğiz. Antrenmanlardan iyi sonuçlar alabilmemiz için süreklilik çok önemli. Üyelerimiz için hazırladığımız programlarda iyi sonuçlar alabilmemiz için haftada 3 antrenman planlaması yapıyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimizi doğru beslenme konusunda sıklıkla uyarıyoruz. Tüm üyelerimizin gelişimlerini takip ettiğimiz bir sistemimiz var. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle çok daha fazla sayıda vatandaşımızı sporla buluşturabilmek adına çalışmalarımızı büyük bir enerji ile sürdüreceğiz” diye konuştu.