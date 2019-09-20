Spor okulları seçmeleri başlıyor

21 Eylül 2019 Cumartesi Günü (yarın) başlayacak ve 29 Eylül 2019 Pazar sona erecek seçmelerde, tenis, voleybol, basketbol, güreş, tekwando, futbol, karate ve jimnastik branşında geleceğin yıldız adayları belirlenecek. Spor kenti olma yolunda ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarına verdiği önemli dikkati çekmeye başladı. Tenis'te yarın saat 10.00'da Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde, voleybolda Talat Özkarslı Spor Salonu'nda yarın saat 10.00'da, pazar günü saat 10.00'da Perilikaya Spor Salonu'nda, basketbolda yarın ve pazar günü saat 12.00 Perilikaya Spor Salonu'yla Talat Özkarslı Spor Salonu'nda, güreşte yarın saat 10.00 Perilikaya Spor Salonun'da ve 28 Eylül 2019 saat 10.00 Talat Özkarslı Spor Salonu'nda, taekwondoda yarın saat 10.00 Talat Özkarslı Spor Salonu'nda 28 Eylül 2019 saat 10.00 Perilikaya Spor Salonu'nda, futbolda yarın saat 09.00 Hasan Doğan Spor Tesisi'nde, jimnastikte 28 Eylül 2019 saat 10.00 Talat Özkarslı Spor Salonu'nda, karatede 28 Eylül 2019 Cumartesi Günü saat 11.00 Talat Özkarslı Spor Salonu'yla 29 Eylül 2019 Pazar Günü saat 10.00 Perilikaya Spor Salonu'nda toplanacak geleceğin yıldız adayları seçilerek Türk sporuna kazandırılacak.