Spor şenliklerine 2 bin 660 öğrenci katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin okullarda öğrencilere yönelik yaptığı “Spor Şenlikleri” çerçevesinde taşra ilçelerinde bulunan okullardaki spor faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 4 ayda toplam 2 bin 660 öğrenci şenliğe katıldı.

Nizip, İslahiye, Nurdağı, Yavuzeli, Araban, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde bulunan okullarda öğrencileri ‘spor şenlikleri' ile buluşturan Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı yetkilileri, son 4 ay içerisinde toplam 2 bin 660 öğrenciyi sporla buluşturdu.

Öğrencileri mini futbolun yanı sıra, mini atletizim, mini voleybol, mini oryanting, özel çocuklar oyunları ile buluşturan yetkililer aynı zamanda yetenekli öğrencilerin tespitini yaparak okul idaresine bildiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı yetkilileri, şenlikte futbol oynamayıp ancak futbolun güzelliklerini yaşatan çocukların bir araya gelmesiyle oluşturulan bir etkinlik olduğunu ifade ettiler. Her yıl gerçekleşen spor etkinliğinde yüzlerce çocuğun sporun güzel yüzü ile karşılaştığını ifade eden yetkililer, sporla buluşan herkesin kazandığını belirttiler.

Yetkililer ayrıca; 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Masal Park'ta gerçekleştirilen ‘spor festivalinde' 9 bin 250 çocuğun katıldığını ifade ettiler.

Yetkililer şenliklerin tüm taşra ilçelerinde de devam ettiğini kaydettiler.