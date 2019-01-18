Spor tesisleri ile genç neslin önü açıldı

Yerelde ve ulusalda birçok yarışmalara evsahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerde yüzlerce sporcu ve genç nesile önderlik yaptı. Genç nesillere sadece spor imkanı sunmayan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda kültürel etkinlikler yapma de imkanı da verdi.

Yerel organizasyonlar

Sokak Basketbolu Turnuvaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri, Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişi Anısına Masa Tenisi Şampiyonası, Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri, Kardeşlik Sınır Tanımaz Suriyeliler Futbol Turnuvası, Olimpik Gün Etkinlikleri, Parklarda Spor Etkinlikleri, TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, Oryantiring Şampiyonları gibi etkinlikler ile Gaziantepli genç nesillerin yaşam alanlarına yön verdi.

Okulda şenlik var

‘Çocuklar Gülsün Diye' sloganıyla yola çıkan şenlik ekibi, her gün farklı bir okulda hazırladıkları oyun alanlarında (mini futbol, mini voleybol, mini atletizm, bocce, dart, geleneksel çocuk oyunları) çocuklara spor ve eğlence dolu unutamayacakları bir gün yaşatıyor. Mobil bir proje olması sayesinde ilçelere ve köylere kadar ulaşan proje 2017-2018 yılı içerisinde 162 okulda 165 bin çocuğa ulaşıldı. Proje ekibi; 2019 yılında 150 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Spor okulları projesi

Son 5 yıl içinde 3 ayrı projede okullarda öğrencilere spor yaptıran Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Spor Okulları, Yaz Spor Okulları, TMOK Çocuklar İçin Sportif Eğitime Destek Projesi ile 50 bin öğrenciye spor yapma imkanı sundu. 13 branşta (taekwondo, karate, güreş, basketbol, voleybol, badminton, futbol, judo, jimnastik, futsal, tenis, yüzme,okçuluk) yıl boyunca devam eden ve şehrin farklı bölgelerinde yer alan 10 ayrı salonda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara spor eğitimleri verildi.

Erikçe macera parkı

Merkezde son 5 yıl içinde, günübirlik etkinlikler, haftasonu kampları, yaz kampları, airsoft turnuvaları, dağ bisikleti parkur kullanımı, okçuluk eğitimleri, iftar ve davet organizasyonları, oryantiring etkinlikleri gibi faaliyetler yapıldı. Toplamda 74 bin 53 kişinin istifade ettiği Erikçe Macera Kampı'ndan bu sene ise 35 bin kişinin yararlanması planlanıyor.

Ulusal organizasyonlar

2017-2018 yılında Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonaları'na ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğine 13 ülke ve 11 şehirden toplamda bin 20 sporcu katıldı. 2019 yılında ise bin 250 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. 2017 yılında ise Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası gerçekleştirilmiş olup etkinliğe 2 bin 400 kişi katılım sağlandı.

Su sporları festivali

İki kez gerçekleştirilen su sporları festivali ile Gaziantep'in ulusal alanda tanıtımı yapılırken, su sporları ile ilgilenen 7 bin 200 sporcuya da imkanı sunuldu. Büyükşehir bu sene yapacağı su sporları festivalinde bin 200 sporcunun katılımasını hedefliyor.

Kurtuluş koşusu

Bu yıl 5'ci kez düzenlenen Gaziantep Kurtuluş Koşusuna 55 ilden 54 bin 241 kişi katıldı. Ulusal alanda yapılan koşuya Türkiye Atletizm Federasyona'da destek verirken, yabancı ülkelerden de atletler katıldı. 2014 yılında 3 bin 759 katılımcının olduğu turunavaya; 2015 yılında 26 bin 400 katılımcı, 2017 yılında 54 bin 216 katılımcı, 2018 yılında 64 bin 400 kişi katıldı. 2019 yılında ise 100 bin katılımcının gelmesi hedefleniyor.

Malzeme yardımları

Kent merkezinde faaliyet gösteren 75 spor kulübü ile bin 800 sporcuya düzenli olarak spor malzemesi yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, spor kulüplerini yanı sıra 620 okula da spor malzeme yardımında bulundu. 4 okula basketbol potası, 2 okula saha çizimi, 7 dernek, vakıf ve camiye malzeme yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi; ayrıca 2 bin adet de bisiklet dağıtımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Nizip,Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban ilçelerindeki okullara 245 takım spor malzemesi yardımında bulundu.

Talat Özkarslı'dan 110 bin kişi yararlandı

2017 yılında faaliyete giren Talat Özkarslı Spor Salonu Gaziantep'te salon sporlarına büyük bir katkı sundu. Halka açık ücretsiz olarak devam eden çalışmalara 20 bin 328 erkek sporcu 19 bin 985 bayan sporcu olmak üzere toplam 40 bin 313 sporcu katılırken, çalışmalar haftalık 12 seans olarak planlanıyor. Spor salonunda yapılan resmi ve özel müsabakalara 70 bin 641 sporcu,antrenör ve seyirci katıldı. Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Basketbol Takımı altyapı çalışmaları ve Tekerlekli Basketbol Takımı müsabakaları vile antrenmanları Talat Özkarslı Spor Salonunda devam ediyor. 2017-2018 yılında tesistentoplam 110 bin 954 vatandaşımız faydalanırken; 2019 yılında 105 bin sporcu ve vatandaşın faydalanması hedefleniyor.

Ulusal ve uluslararası şampiyonluklar

2014 ile 2018 yıllar arasında birçok spor şampiyonalarına ev sahipliği de yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu turnuvalarda Gaziantep'in spora yaptığı yatırımı da gözler önüne serdi. 2014 yılında Türkiye Kixboks Şampiyonası'na evsahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı yıl Türkiye Tekerlekli Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 2017 yılında Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası'na, Türkiye Karate Şampiyonası'na, Türkiye Dart Şampiyonaları'na, Türkiye Kixboks Şampiyonası'na, Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na, Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'na, Türkiye Atletizm Kros Ligi Yarışları'na ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında ise Türkiye Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na, Türkiye Halter Şampiyonası'na, TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'na, Türkiye'nin En Hızlısı Atletizm Şampiyonası'na ve U16 Atletizm Bölge Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı.