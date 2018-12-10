Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Balıkesirspor Baltok: 2

Lig'in 15. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Balıkesirspor Baltok'u konuk etti. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Balıkesirspor Baltok 2-0'lık skorla kazanarak puanını 20 yaptı. Gazişehir Gaziantep ise bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında yapılan orta sonrası topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan'ın vuruşunda yerden seken top ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada Gazişehir atağında Poepon'un rövaşetası az farkla auta gitti.

52. dakikada sağ köşeden yapılan iyi ortaya Kerim Avcı vurdu kaleci Vukovic topu güçlükle çıkardı.

66. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Erdem'in elle müdahalesi sonrası Balıkesirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Nizamettin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

88. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşuna Chabbi'nin yaptığı kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Kubilay Aktaş, Ahmet Kesim, Kerim Avcı (Chabbi dk. 69), Jefferson (Muhammed Enes dk. 80), Mehmet Erdem, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Okan Derici dk. 69), Del Valle, Poepon

Yedekler: Nihat, Igor, Yusuf Cihat Çelik, Mahmut Bilir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi (Doğa İşeri dk. 80), Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan (Furkan Çil dk. 67), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen (Steve Beleck dk. 75)

Yedekler: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Mehmet Boztepe, Foxi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Nizamettin Çalışkan (dk. 6 ve 66) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Kesim, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep) Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Tomislav, Abdulkadir Özgen, Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor)