Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 1

Lig'in 18. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

Lig'de ilk iki sırayı yakında ilgilendiren maçta Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i Ziya Alkurt'un golüyle 1-0 mağlup ederek rakibiyle puan farkını sekize çıkardı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep 31 puanda kalırken, Denizlispor ise puanını 39 yaptı.

Maçtan dakikalar

38. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında kale ağzı önünde topla buluşan Ziya Alkurt sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Del Valle'nin yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Kerim Avcı, kaleciyi geçemedi.

67. dakikada sağ köşeden Oğulcan'ın yaptığı ortaya ayağıyla dokunan Chabbi'nin vuruşunu, Denizlispor kalecisi Stackhowiak çizgiden çıkardı.

82. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Kerim Avcı, Gökhan Alsan, Segbefia (Elmar Bjarnason dk.79), Oğulcan Çağlayan (Rıdvan Şimşek dk.70), Del Valle, Poepon (Chabbi dk.56)

Yedekler: Nihat Şahin, Mehmet Erdem, Yusuf Cihat Çelik, Igor

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, İsmail Aissati (Burak Altıparmak dk.89 ?), Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Kıbong Ambamba dk.80), Burak Çalık (Muhammed Himmet dk.74), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Gökhan Süzen, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Ziya Alkurt (dk. 38) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Segbefia, Del Valle, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)