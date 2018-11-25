Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Boluspor: 0

Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep evinde ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep, sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 25 yaptı. Boluspor ise bu mağlubiyetten sonra 26 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Oğulcan kaptığı topu iyi sürdü ancak şutunda Boluspor kalecisi Gökhan gole izin vermedi.

28. dakikada Gazişehir'de Del Valle'nin pasında Poepon karşı karşıya kaldı topu kaleci çeldi.

45. dakikada sol kanattan çok hızlı gelişen Gazişehir'in kontra atağında Del Valle pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Alsan takımını öne geçirdi. 1-0

47. dakikada Gazişehir'de Oğulcan'ın güzel vuruşunda top direkten döndü.

72. dakikada Boluspor'un sol köşeden kullandığı tehlikeli serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

90. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa kafa vuran Diarra topu dışarı attı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Süleyman Abay, Hasan Hüseyin Tetik, Habip Tiryaki

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Rıdvan Şimşek, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Gökhan Alsan, Jefferson (Kerim Avcı dk. 69), Sami Can Keskin, Segbefia (Kubilay Aktaş dk. 82 ?), Oğulcan Çağlayan, Del Valle, Poepon (Chabbi dk. 65)

Yedekler: Nihat, Igor, Okan Derici, Yusuf Cihat Çelik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Diarra, Melik Okutan, Burak Asan (Sebaihi dk. 74 ?), Umut Gündoğan, Mustafa Durak (Guıdo Koçer dk. 63), Özgürcan Özcan (Etoundi dk. 46), Akabueze

Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Mustafa Batuhan, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Osman Bilik

Gol: Gökhan Alsan (dk. 45) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Jefferson, Segbefia, Del Valle, Chabbi, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Akabueze, Burak Asan, Ufuk Budak, Ümit Kurt (Boluspor)