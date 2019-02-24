İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.


Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup olarak ağır bir yara alan Gazişehir Gaziantep, son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eskişeihirspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maç Gökhan Alsan ve Jesse'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 36'ya çıkarırken, Eskişehirspor ise puanını 25 yaptı.



Maçtan dakikalar


47. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi. 0-1


65. dakikada Sow'un düşürülmesi sonucu Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.


66. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan skora eşitliği getirdi. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Rıdvan, Oğulcan Çağlayan, Bjarnason (Kubilay dk. 22) , Erhan (Igor dk. 59), Gökhan, Sow, Kenan Özer (Chabbi dk. 71)


Yedekler: Nihat, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissokko (Ferhat Kiraz dk. 51), Berkay Tolga Dabanlı, Kemal Issah, Marko Milinkovic, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım (Alperen Kocabaş dk. 75), Jesse, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Kıvanç Karakaş dk. 46)


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Gökhan Alsan (dk. 66) (Gazişehir Gaziantep), Jesse (dk. 47) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Feyzi Yıldırım, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.