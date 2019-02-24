Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Eskişehirspor: 1

Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Altınordu'ya 1-0 mağlup olarak ağır bir yara alan Gazişehir Gaziantep, son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eskişeihirspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maç Gökhan Alsan ve Jesse'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 36'ya çıkarırken, Eskişehirspor ise puanını 25 yaptı.

Maçtan dakikalar

47. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi. 0-1

65. dakikada Sow'un düşürülmesi sonucu Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.

66. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan skora eşitliği getirdi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Rıdvan, Oğulcan Çağlayan, Bjarnason (Kubilay dk. 22) , Erhan (Igor dk. 59), Gökhan, Sow, Kenan Özer (Chabbi dk. 71)

Yedekler: Nihat, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissokko (Ferhat Kiraz dk. 51), Berkay Tolga Dabanlı, Kemal Issah, Marko Milinkovic, Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım (Alperen Kocabaş dk. 75), Jesse, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Kıvanç Karakaş dk. 46)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Gökhan Alsan (dk. 66) (Gazişehir Gaziantep), Jesse (dk. 47) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Feyzi Yıldırım, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)