Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Giresunspor: 2

Lig'in 31. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep zorlu karşılaşmayı 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik eşitlikle tamamlamasını bildi.

Bol gollü geçen karşılaşmada Moussa Sow attığı röveşata golüyle dikkat çekti. Maçta Gazişehir'in diğer golünü penaltıdan Gökhan Alsan atarken, Giresunspor'un gollerini Volkan Okumak attı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 53 yaparken, Giresunspor ise puanını 30'a çıkardı.

Maçtan dakikalar

36. dakikada sol kanattan gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Volkan'ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

50. dakikada Landel'in ikiye bir pozisyonda pasını verdiği Volkan kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

55. dakikada Gazişehir Gaziantep'te Poepon'un düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çeviren Gökhan Alsan oldu. 1-2

75. dakikada Gazişehir Gaziantep Moussa Sow'un kale önündeki röveşata golüyle beraberliği yakaladı. 2-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Gökhan Olgaç

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılıç, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Moussa Sow dk. 69), Kerim Avcı, Segbefia, Del Valle (Erhan Çelenk dk. 45), Kenan Özer (Oğulcan Çağlayan dk. 45), Poepon

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur Arslan Kuru, Jefferson, Bjarnasson

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Hüsamettin Tut, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Foguinho, Tevfik Altındağ (Kağan Miray Bağış dk. 64), Ozan Can Kökcü (Yasin Ozan dk. 71), Landel, Mehmet Taş, Volkan Okumak, Muhammet Reis

Yedekler: Anıl Atağ, Alperen Aydın, Savaş Polat, Berkan Yıldırım, Mıljan Skrbıc

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Gökhan Alsan (dk. 55), Moussa Sow (dk. 75) (Gazişehir Gaziantep), Volkan Okumak (dk. 36 ve 50) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Kerim Avcı, Ahmet Kesim, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Tevfik Altındağ, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş (Giresunspor)