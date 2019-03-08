Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

Lig'de 25. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber Gazişehir Gaziantep puanını 42 yaparken, Elazığspor ise 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada sol kanattan Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Mehmet Erdem ceza alanı içerisindeki Moussa Sow'a pas verdi. Topu alan Sow sert bir vuruşla Gazişehir Gaziantep'i öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan Çağlayan'ın yaptığı tehlikeli ortayı kaleci uzaklaştırdı.

79. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı kornerde topla buluşan Del Valle'nin sert şutu az farkla auta çıktı.

83. dakikada Igor'un sağ kanatta yaptığı yerden ortaya ters bir vuruş yapan Yiğitcan topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç (Uğur Arslan Kuru dk. 53), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Del Valle dk. 71), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem, Oğuz Ceylan, Moussa Sow, Kenan (Kubilay Aktaş dk. 46)

Yedekler: Nihat, Rıdvan Şimşek, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Serdar Özbayraktar (Camara dk. 76), Dialo, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Serge Akakpo, Abdulkadir Kayalı, Bekamenga, Tufan Kelleci (Gökhan Akkan dk. 58), Cengizhan, Muhamed İldiz (Lamine Diarra dk. 72)

Yedekler: Ahmet Doğan, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Goller: Moussa Sow (dk. 31), Yiğitcan Erdoğan (dk. 83 k.k.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Kubilay Aktaş, Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Serge Akakpo, Abdulkadir Kayalı, Cengizhan Akgün (Elazığspor)