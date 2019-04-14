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Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 4 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek son altı maçta beşinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 52'ye çıkarıp dördüncü sıraya yerleşirken, Adanaspor ise 33 puanla 13. sırada yer aldı.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Gazişehir'in sağ kanattan Kerim ile kullandığı köşe vuruşunda Segbeaia'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


38. dakikada ev sahibi takımın ani gelişen atağında Kerim'in verdiği ara pasla buluşan Poepon'un dokunuşunda top filelere gitti. 2-0


61. dakikada Adanaspor Kone'nin kaleci Günay'dan seken topu tamamlamasıyla farkı bire indirdi. 2-1


76. dakikada Gazişehir Gaziantep'in tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Alsan'ın yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.


86. dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1


90. dakikada ani gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Del Valle'nin ara pasında topla buluşan Sow kaleci İrfan Can'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Deniz Turgut, Sezgin Çınar


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan, Ahmet Kesim, Igor, Poepon (Sow dk. 59 ), Kerim Avcı (Del Valle dk. 75), Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Erdem, Oğuz Ceylan, Bjarnason (Gökhan Alsan dk. 67)


Yedekler: Nihat, Yalçın Kılınç, Mücahit, Kenan Özer


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Adanaspor: İrfan Can, İhsan Uğur, Ahmet Dereli (Robert dk. 62), Kenan Karşık (Eren Keleş dk. 56), Rodrigo, Furkan Özçal, Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Özdemir


Yedekler: Goran, Göksü Alhas, Anıl Taşdemir, Bumba Vasile, Andaç Güleryüz


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Goller: Segbefia (dk. 5 ve 86), Poepon (dk. 38) Sow (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep), Kone (dk. 61) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Rodrigo, İrfan Can (Adanaspor), Sow (Gazişehir Gaziantep)

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