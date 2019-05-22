Spor Toto 1. Lig Play-Off: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.
Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Gazişehir Gaziantep bu sonuçla 26 Mayıs Pazar günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajı eline geçirdi.
Maçtan Dakikalar
17. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Oğulcan'ın şutu auta gitti.
43. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Poepon meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
69. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Popeon'un kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Oğuz Ceylan, Prince Segbefia, Gökhan Aslan (Kerim Avcı dk. 58), Mehmet Erdem, Bjarnason, Erhan Çelenk, Poepon (Sow dk. 73 ?), Oğulcan (Kenan Özer dk. 79 ?)
Yedekler: Nihat, Ahmet Kesim, Jefferson, Del Valle
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Osmanlıspor: Karcemarcas, Caner (Magaye Gueye dk. 46 ?), Ali Eren, Numan, Anıl, Sinan (Galip dk. 73), Eric Mbu, Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Tortol (Matthew dk. 46 ?), Mertan
Yedekler: Abdulaziz, Muhammed, Mehmet, Beykan,
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Popeon (dk. 43 ve 69) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Caner, Mertan (Osmanlıspor), Gökhan Alsan, Uğur Arslan (Gazişehir Gaziantep)