Spor Toto 1.Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Afjet Afyonspor: 0

Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep ile ligde zor günler geçiren Afjet Afyonspor kaşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maçı ev sahibi ekip Gökhan Alsan'ın 85. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep puanını 48'e çıkarırken, ligde zor günler geçiren Afyon ekibi ise 25 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Igor'un sol kenardan yaptığı ortaya uçarak dokunan Sow'un vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

71. dakikada Gazişehir'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Ahmet Kesim'in kafa vuruşu dışarı çıktı.

74. dakikada Gazişehir'li Igor ceza sahası dışından çok sert vurdu. Uzak köşeye giden topu kaleci Soner son anda kornere çeldi.

83. dakikada Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.

85. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan ev sahibi ekibi öne geçiriyor. 1-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Alper Çetin, Engin Erdem, İlker Takpak

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (dk. 59 Kenan Özer), Igor, Kerim Avcı (dk. 73 Erhan Çelenk), Sow (dk. 67 Poepon)

Yedekler: Nihat, Yalçın Kılınç, Mücahit, Yusuf Cihat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Afjet Afyonspor: Soner, Bayram Çetin, Mehmet Güven (dk. 68 Onurcan Güler), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (dk. 88 Cenk Güvenç ?) , Onur Ramazan (dk. 79 Bajram Ajeti), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Yedekler: Bekir Demircan, Türker, Musa, Taşkın İlter

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Metin Yüksel, Onurcan Güler, Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor)