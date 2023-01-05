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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Başakşehir: 1 (İlkyarı)

0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlkyarı)


4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Kitsiou'nun ortasına Maxim'in yaptığı vuruşu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.


15. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Ndayishimye'nin sol köşeye vuruşu dışarı çıktı.


30. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışı sağ çaprazından Ömer Ali'nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Berkay Özcan'ın rakibini çalımladıktan sonra uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1




Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelious Kitsiou, Marko Jevtovıc, Merkel, Mustafa Eskihellaç, Valmir Veliu, Maxim, Joao Figueiredo


Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Alin Tosca, Matej Hanousek, Ömürcan Artan, Angelo Sagal, Onurhan Babuşcu, Lazar Markovıc, Luka Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssuf Ndayishımye, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Okaka


Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Mounır Chouıar, Azubuike, Batuhan Çelik, Keny, Patryk Szysz, Nzaba, Efe Arda Koyuncu, Çaiçara


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Berkay Özcan (dk. 44) (Başakşehir)


Sarı Kart: Maxim (Gaziantep FK)

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