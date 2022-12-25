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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 15.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada orta alandan topu kapan Gedson Fernandes'in biraz ilerledikten sonra çektiği şut savunmadan döndü.


9. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta sol üst köşeye giden topu kaleci Mert güçlükle çeldi.


13. dakikada Welinton'un ceza sahası sol çaprazından altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa Cenk Tosun dokundu, top yandan dışarı çıktı.


28. dakikada Weghorst'un ceza yayın içerisinden kaleye sert şutu savunmadan döndü.


40. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası yapılan kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.


45+4. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kafalardan seken topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Merkel, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figuiredo


Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Halil İbrahim Pehlivan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Angelo Sagal, Lazar Markovic, Luka Stankovskı


Teknik Direktör: Erol Bulut


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk Tosun, Weghorst


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef De Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Atakan, Masuaku, Muleka, Tayfur Bingol


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kartlar: Günay Güvenç, Jevtovic (Gaziantep FK) N'Koudou (Beşiktaş)

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