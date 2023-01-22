Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlkyarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlkyarı)
2. dakikada rakip alana atılan uzun pasta Figueiredo'nun kafayla indirdiği topu savunmadan sektikten sonra önünde buluan Markovıc'in şutu üstten auta çıktı.
17. dakikada Alaaddin'in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Ulvestad'ın şutu direkten döndü.
26. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
42. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin derin pasına gelişine vuran Ulvestad'ın şutu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
45+2. dakikada Ulvestad'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Alin Tosça, Halil İbrahim Pehlivan, Marko Jevtovic, Merkel, Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic, Maxim, Joao Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Valmir Veliu, Matej Hanousek, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sivasspor: Ali Saşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Alaaddin Okumuş, İsaac Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Yatabare
Yedekler: Emre Satılmış, Zülfikar Yıldırım, Samba Camlara, Ahmed Musa, Abdul Kader Keita, Ziya Erdal, Muhammed Mert, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Yatabare (dk. 17) (Sivassspor)
Sarı Kart: Kitsiou (Gaziantep FK)