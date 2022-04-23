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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada orta alandan Maxim'in attığı uzun topla savunma arkasında topla buluşan Mirza'nın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş üstten az farkla dışarı çıktı.


18. dakikada savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Di Santo, vuruşunu yapmak isterken Ertuğrul araya girerek meşin yuvarlağı dışarı attı.


20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mirza'nın kale önüne yerden gönderdiği topa penaltı noktasında dokunmak isteyen Muhammet, meşin yuvarlağa yetişemedi.


38. dakikada ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Günay kornere çeldi.


45. dakikada kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Vetrih'in ceza yayına doğru indirdiği topa Furkan'ın vole ile yaptığı vuruş üstten auta gitti.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Erdem


Gaziantep FK: Günay Güvenç (Mustafa Burak Bozan dk. 39 ?), Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Angelo Sagal, Furkan Soylap, Amedej Vetrih, Alexandru Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir


Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Bahadır, Pawel Olkowski, Hamza Mendyl, Ahmed El Messaoudi, Alexander Merkel, Recep Niyaz, Luka Stankovski, Joao Figueiredo


Teknik Direktör: Erol Bulut


Göztepe: Arda Özçimen, Murat Altay, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Atakan, Lourency, Yalçın Kayan, David Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo


Yedekler: Kenan Piric, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu, Kerim Alıcı, Mete Şentürk, Makana Baku, Efecan Saçıkara, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Fırat Arslan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Sarı kart: Atakan Rıdvan (Göztepe)

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