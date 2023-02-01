Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - A. Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Markovic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Halil İbrahim'in şutu yan ağlarda kaldı.

16. dakikada sol kanatta rakiplerini çalımlayan Lobjanidze'nin tehlikeli ortasını savunma son anda kornere çeldi.

21. dakikada penaltı noktası üzerine atılan pasa dönerek vuruşunu yapan El Kaabi'nin şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

27. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan arka direğe ortasında topla buluşan El Kaabi'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Maxim'in rakiplerini çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topa Jevtovic'in vuruşu savunmadan döndü, dönen topu bir kez daha tamamlayan Jevtovic skoru eşitledi. 1-1

45. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan ortasına Furkan'ın yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic, Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Valmir Veliu, Matej Hanousek, Abdülkerim Çakar, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Merkel, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erdal Güneş

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Adekugbe, Musa Çağıran, Mehdi Boudjema, Ruben Ribeiro, Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Bartuğ Yıldırım

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur Ergin, Rayane Aabid, Kerim Alıcı, Kaan Kanak, Jose Luis, Atsu, Engin Can Aksoy, Jeremy Dudziak, Sadık Baş

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 27) (Hatayspor)

Sarı kart: Djilobodji (Gaziantep FK)