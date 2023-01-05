Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu karşılaşma, Maxim'in 90+6. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden şutunu kaleci Günay direk dibinde kontrol etti.

48. dakikada Serdar'ın kafa pasıyla ceza yayı üzerinden topla buluşan Okaka'nın kaleye sert şutunu Günay güçlükle kornere çeldi.

51. dakikada Halil İbrahim'in pasıyla sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Figueiredo'nun şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

59. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanda buluşan Sagal'ın sağ kanattan kaleye yönelerek çektiği şutu üstten auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Okaka'nın sol çaprazdan vuruşunu kaleci Günay ayaklarıyla çeldi.

82. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Furkan'ın vuruşu bir kez daha savunmadan döndü.

89. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Matej Hanousek'in sert şutu kaleci Volkan'da kaldı.

90+6. dakikada Günay'ın rakip kaleye gönderdiği uzun topta Ertuğrul'un indirdiği topu önünde bulan Maxim'in kale önünde yaptığı vuruş ağlarla buluştu.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim (Matej Hanousek dk. 70), Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Stelious Kitsiou, Marko Jevtovıc, Merkel (Furkan Soyalp dk. 70), Mustafa Eskihellaç (Lazar Markovıc dk. 70), Valmir Veliu (Angelo Sagal dk. 55), Maxim, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Youssuf Ndayishimye, Berkay Özcan (Efe Arda Koyuncu dk. 90+5 ?), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 86 ?), Serdar Gürler (Şener Özbayraklı dk. 86 ?), Daniel Aleksic (Mounir Chouiar dk. 78), Okaka (Keny dk. 90+5. ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Azubuike, Batuhan Çelik, Nzaba, Çaiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Berkay Özcan (dk. 44) (Başakşehir), Maxim (dk. 90+6) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Maxim, Markovic (Gaziantep FK)