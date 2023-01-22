Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - DG Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 20.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada savunmanın ters vuruşunda topu önünde bulan Yatabare'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ulvestad'ın şutunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
59. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Mustafa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Uğur'a çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-2
62. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.
84. dakikada sağ kanttan ceza sahası içine giren Erdoğan'ın çaprazdan vuruşunda Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
86. dakikada savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou (Furkan Soyalp dk. 87 ?), Papy Djilobodji, Alin Tosça, Halil İbrahim Pehlivan (Matej Hanousek dk. 46), Marko Jevtovic, Merkel, Mustafa Eskihellaç, Lazar Markovic (Ömürcan Artan dk. 46), Maxim, Joao Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağp, Valmir Veliu, Mirza Cihan, Onurhan Babuşcu, Luka Stankovski
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sivasspor: Ali Saşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Alaaddin Okumuş (Samba Camara dk. 89 ?), Isaac Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel (Ziya Erdal dk. 90 ?), Yatabare (Ahmed Musa dk. 82 ?)
Yedekler: Emre Satılmış, Zülfikar Yıldırım, Abdul Kader Keita, Muhammed Mert, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Mustafa Eskihellaç (dk. 59) (Gaziantep FK), Yatabare (dk. 17), Caner Osmanpaşa (dk. 48) (Sivassspor)
Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Ömürcan Artan (Gaziantep FK)