Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 19.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Kitsiou'nun yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada Kitsiou'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun şutu üstten az farkla auta çıktı.
67. dakikada Emre Mor'un pasıyla savunma arkası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunu kaleci Günay çeldi.
70. dakikada rakip lehine çalınan faul düdüğü sonrası sinirlenerek topa vuran Sagal, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Lincoln'ün pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rossi'nin şutu üstten auta çıktı.
82. dakikada Rossi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Crespo'nun vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.
90+1. dakikada Rossi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Valencia'nın yerden sol alt köşeye vuruşu filelerle buluştu. 1-2
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan, Cem Özbay
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan (Matej Hanousek dk. 85 ?), Marko Jevtovic, Merkel (Furkan Soyalp dk. 85 ?), Angelo Sagal, Maxim, Lazar Markovic (Valmir Veliu dk. 80), Joao Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski (Serdar Dursun dk. 80), Miguel Crespo (Arda Güler dk. 83), Arao, Mert Hakan (Lincoln dk. 66), Emre Mor (Diego Rossi dk. 66), Valencia, Batshuayi (Jashua King dk. 66)
Yedekler: İrfancan Eğribayat, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Luan Peres, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Kitsiou (dk. 55) (Gaziantep FK), Valencia (dk. 8 ve 90+1) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Angelo Sagal (dk. 70) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Maxim, Papy Djilobodji, Sagal, Jevtovic (Gaziantep FK), Emre Mor, Szalai, Serdar Dursun (Fenerbahçe)