İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 2 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada rakip yarı alanın sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına ortasına arka direkte uçarak kafayı vuran Maxim topu filelerle buluşturarak ev sahibini öne geçirdi. 1-0


20. dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ribeiro'nun sert vuruşu savunmada Caulker'e çarptıktan sonra kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. 1-1


30. dakikada sol kanatta topla buluşan Lobjanidze'nin yerden penaltı noktasına pasında topla buluşan El Kaabi'nin yerden düzgün vuruşu filelerle buluştu. 1-2


33. dakikada sol kanatta topla buluşan Sagal'ın ortasına kale önünde Furkan Soyalp'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.


44. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saba'nın yerden sert şutu direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok,


Gaziantep FK: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Tosça, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Pawel Olkowski, Stelios Kitsiou, Ahmed El Messauidi, Amedej Vetrih, Bahadır, Luka, Muhammet Demir, Mirza Cihan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Hatayspor: Munir, Sadık Baş (Emre Kaplan dk. 23), Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Riberio, Lobjanidze, El Kaabi, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Simon Falette, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Dylan Saint-Louis, Mahmoud Kahraba, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK), Caulker (dk. 20. kk.), El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Onur Ergün (Hatayspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.