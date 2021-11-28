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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada kale alanına gönderilen topa hareketlenmek isteyen M'Poku yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.


6. dakikada Konyaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1


12. dakikada Cikalleshi kafayla penaltı noktasına indirdiği topa Soner Dikmen'in gelişine vuruşunda top savunmadan sekerek kaleci Günay'da kaldı.


17. dakikada Maxim'in serbest vuruştan ön direğe gönderdiği topa Caulker'in kafa vuruşu kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-1


45. dakikada Hamza Mendyl'in yerden arka direğe gönderdiği topu kale önünde Dicko filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Hamza Mendyl, Steven Caulker, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Nouha Dicko, Muhammet Demir


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Figueiredo, Oğuz Ceylan, Halil İbrahim Pehlivan, Alin Tosça, Angelo Sagal, Kenan Özer, Yusuf Türk, Mirza Cihan, Furkan Soylap


Teknik Direktör: Erol Bulut


Konyaspor: Sehic, Nejc Skubic, Marin Anicic, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Mpoku, Bytyqi, Serdar Gürler, Cikalleshi


Yedekler: Eray Birniçan, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Endri Çekici, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Oğulcan Ülgün, Hubert Michalak, Ekrem Kayılıbal


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Caulker (dk. 17) (Gaziantep FK), Guilherme (dk. 6 pen.) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Papy Djilobodji, Günay Güvenç (Gaziantep FK), Mpoku (Konyaspor)

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