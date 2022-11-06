Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Y. Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Maxim'in pasında topla buluşan Furkan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşu üstten auta çıktı.

52. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Furkan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti. 1-1

58. dakikada Kayserispor'un sol kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunu kaleci Günay'da kaldı.

60. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Gavranovıc'ın kafa vuruşu yan direkten döndü.

62. dakikada ceza yayı üzerinden meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutu üstten az farkla auta çıktı.

65. dakikada Maxim'in ceza sahası içi sağ çaprazından tehlikeli şutu savunmadan sekerek üstten kornere çıktı.

67. dakikada ceza sahası sol çaprazından Furkan'ın sağ alt köşeye plase vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çeldi.

82. dakikada Kemen'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Günay'da kaldı.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazındaki Emrah'ın penaltı noktasına pasına tek vuruş yapan Ramazan, topu filelerle buluşturarak konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi. 1-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Marko Jevtovic, Alexander Merkel, Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 78), Angelo Sagal (Tomas Pekhart dk. 63), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Lazar Markovic dk. 86 ?)

Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Tomas Pekhart, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Y.Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Majed Hosseini, Kolovetsios, Lionel Carole, Campanharo (Ali Karimi dk. 71), Gökhan Sazdağı (Emrah Başsan dk. 78), Kemen, Bernard Mensah (Ramazan Civelek dk. 86), Mıguel Cardoso (Mame Thiam dk. 71), Marıo Gavranovic (İlhan Parlak dk. 86 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Mustafa Pektemek, Carlos Mane, Talha Sarıaslan, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Furkan Soyalp (dk. 52) (Gaziantep FK) Kemen (dk. 41), Ramazan Civelek (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Figueiredo, Furkan Soyalp, Kitsiou (Gaziantep FK) Gökhan Sazdağı, Cardoso, Hosseini, Carole (Kayserispor)