Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - A. Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Juanfran'dan seken topu arka direkte Furkan kafayla ağlara gönderdi. 1-0
59. dakikada Figueiredo'nun derinlemesine pasından ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Maxim'in uzak köşeye sert vuruşu üstten auta çıktı.
62. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Tayfur'un pasında toplan buluşan Novais'ın rakip sahasının ortasından sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Enver Cenk'in ortası, ön direkteki Diedhiou'nun göğsüne çarparak filelerle buluştu. 2-1
89. dakikada Babacar'ın ortaya çevirdiği top savunmadan sekip Candeias'ın önünde kaldı, Candeias'ın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan Ürün
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou (Mirza Cihan dk. 86 ?), Steven Caulker, Papy Djilobodji, Alin Tosca, İbrahim Halil Pehlivan, Furkan Soyalp (Alexander Merkel dk. 76), Doğan Erdoğan, Maxim (Oğuz Ceylan dk. 68), Joao Figueiredo (Enver Cenk Şahin dk. 76), Muhammet Demir (Nouha Dicko dk. 86 ?)
Yedekler: Mustafa Burak, Ertuğrul Ersoy, Ulaş Zengin, Ahmed El Messauidi, Kenan Özer
Teknik Direktör: Erol Bulut
A. Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Nemanja Milunovic, Miha Mevlja, Tayfur Bingöl (Babacar dk. 83 ?), Umut Güneş, Fatih Aksoy (Efkan Bekiroğulları dk. 83 ?), Efecan Karaca (Candeias dk. 85 ?), Joao Novais (Ahmed Ildız dk. ?), Davidson, Famara Diedhiou
Yedekler: Jose Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, İsmail Zehir, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Furkan Soyalp (dk. 56), Diedhiou (dk. 78 k.k.) (Gaziantep FK), Novais (dk. 62) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Babacar (Alanyaspor)