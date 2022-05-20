Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 38.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Hümmet'in sert şutu üst direkten döndü.
58. dakikada Sagal'ın çalımlara rakip ceza sahasına taşıdığı topla buluşan Maxim'in rakibini çalımlayarak yerden sağ köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0
69. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne yaptığı ortada Figueiredo'nun dokunuşu üstten auta çıktı.
75. dakikada ceza yayında topla buluşan Pohjanpalo'nun sert vuruşunu kaleci Ekrem çeldi. Dönen topu Mendes filelere gönderdi ama VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın sert şutunu kaleci Zafer güçlükle kornere çeldi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
Gaziantep FK: Mustafa Burak (Ekrem Kılıçarslan dk. 48), Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan (Oğuz Ceylan dk. 66), Luka Stankovski (Hamza Mendyl dk. 66), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal (Ahmad El Messaoudi dk. 76), Alexandru Maxim, Joao Figueiredo (Torgeir Borven dk. 76)
Yedekler: Pawel Okowski, Merkel, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Erol Bulut
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Gökhan Gönül, Emir Han Topçu, Ponck, Eren Albayrak (Güvenç Usta dk. 63), Ronaldo Mendes (Soner Özdemir dk. 88 ?), Erik Sabo, Umar Aminu (Kubilay Kanatsızkuş dk. 46), Deniz Hümmet, Joel Pohjanpalo, Papiss Cisse (Efe Tecimer dk. 63)
Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Yannick Bolasie
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Luka Stankovski (dk. 41), Maxim (dk. 58) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)