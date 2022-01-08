Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta, Maxim'in yerden pasıyla topla buluşan Ertuğrul'un vuruşu üstten farklı şekilde dışarı çıktı.
6. dakikada Figueiredo'nun savunma arkasına pasında rakip yarı sahasında topla buluşan Furkan, kale önüne kadar ilerleyip aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.
16. dakikada Hamza Mendyl'nin sol kanattan ortaya Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
18. dakikada rakipten topu kapan Figueiredo'nun pasında topla buluşan Maxim'in savunma arkasına attığı meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderen Muhammet Demir farkı ikiye çıkardı. 2-0
24. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Biglia'nun vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topa ön direkte iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü.
28. dakikada rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Salibur'un ortasında topa gelişine vuran Borini'nin şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.
39. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.
45. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya Borini'nin kafa vuruşu yandan direğin dibinden dışarı çıktı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Kısal, Hakan Karabalcık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Alin Tosça, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Hamza Mendyl, Furkan Soyalp, Alexander Merkel, Alexandru Maxim, Joao Figueiredo, Muhammet Demir
Yedekler: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan, Berke Gürbüz, Angelo Sagal, Ahmed El Messauidi, Borven, Mirza Cihan, Yusuf Türk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin, Zukanovıc, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Adnan Uğur, Lucas Biglia, Erhun Öztümer, Tunay Torun, Salibur, Borini
Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Munir Mercan, Vato Arveladze, Balkovec, Salih Dursun, Alpaslan Erdem, Pesic, Karamoh
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Furkan (dk. 6), Muhammet Demir (dk. 18) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Tunay Torun, Caner Erkin (Fatih Karagümrük)