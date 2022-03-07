Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Hatayspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.
Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
61. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan Maxim ile kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sagal'ın sert şutu üstten auta çıktı.
74. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası savunmadan seken topla ceza yayı üzerinde topla buluşan Recep'in vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
78. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı yerden ortada savunmadan seken topa Maxim'in yaptığı yerden sert vuruşu kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 2-2
89. dakikada Maxim'in sağ kanattan ortasına bomboş pozisyonda kafayı vuran Muhammet'in şutu üstten dışarı gitti.
90+1. dakikada Sagal'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşu direkten döndü.
90+5. dakikada El Kaabi'nin pasında bomboş pozisyonda topa vurmak isteyen Diouf'tan önce araya girerek topa vuran Djilobodji, yüz yüzlük golü önledi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok,
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan (Kitsiou dk. 56), Djilobodji, Caulker, Tosça (Ahmed El Messauidi dk. 75), Furkan Soyalp (Muhammet Demir dk. 56), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Vetrih dk. 46), Sagal, Maxim, Figueiredo (Mirza Cihan dk. 85)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Olkowski, Bahadır, Luka
Teknik Direktör: Erol Bulut
Hatayspor: Munir, Sadık Baş (Emre Kaplan dk. 23), Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Riberio (Saint-Louis dk. 80 ?), Lobjanidze (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90 ?), El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Falette, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Mahmoud Kahraba
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Maxim (dk. 59 ve 78) (Gaziantep FK), Caulker (dk. 20. kk.), El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Onur Ergün, Adekugbe (Hatayspor)