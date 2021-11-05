Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 0 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Tarkan'ın ara pasında topla buluşan Travnik'in çaprazdan sert şutu Gaziantep savunmasından döndü.

60. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Umut'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu bir kez daha Umut tamamladı ama meşin yuvarlak auta çıktı.

66. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Yusuf'un vuruşunu Günay çeldi, dönen topu tamamlayan Umut'un şutunu da Günay kurtardı.

72. dakikada Dicko'nun pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın karşı karşıya şutu kaleci Harun'dan döndü.

86. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortaya ayağını uzatan Caulker'ın dokunuşu ağlarla buluştu. 2-0.

90. dakikada Kasımpaşalı Eysseric, Oğuz Ceylan'a yaptığı müdahale sonrası yapılan VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İlker Takbak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Steven Caulker, Alin Tosça, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz (Kitsiou dk. 79), Doğan Erdoğan (Alexander Merkel dk. 61), Maxim (Jefferson dk. 70), Figueiredo (Nouha Dicko dk. 70), Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Ulaş Zengin, Halil İbrahim Pehlivan, Yusuf Türk, Mirza Cihan, Hamza Mendyl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi, Ryan Donk, Jeffrey Bruma, Eren Elmalı (Sakıb Aytaç dk. 85), Loret Sadiku (Tarkan Serbest dk. 56), Michal Travnik, Haris Hajradinovic (Ahmet Emin dk. 85), Valentin Eysseric, Yusuf Erdoğan (Kevin Varga dk. 68), Umut Bozuk (Jorgensen dk. 68)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmed Mortadha, Tomas Brecka, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Figueiredo (dk. 37), Steven Caulker (dk. 86) (Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Eysseric (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı Kart: Figueiredo (Gaziantep FK), Tarkan Serbest (Kasımpaşa)