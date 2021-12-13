Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan ve bol gollü geçen karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Kim Min-Jae sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Dursun kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

53. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo, Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

64. dakikada Min-Jae'nin kısa düşen geri pasında kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunu kaleci Berke parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekip Zajc'ın önünde kaldı, gelen topa gelişine vuran Zajc meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. 2-2

71. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in sert vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

72. hızlı gelişen Gaziantep atağında Furkan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

76. dakikada Ferdi'nin sağ kanatta yerden yaptığı ortalaya kale dibindeki Serdar Dursun'un dokunuşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Berisha'nın pasında topla buluşan Muhammed'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Dicko'nun etkisiz vuruşu kaleci Berke'nin kucağında kaldı.

90+2. dakikada hızlı gelişen Gaziantep hücumunda ceza sahasına giren Dicko'nun vuruşu savunmada araya giren Crespo'dan döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Emre Eyisoy, Gökhan Bilir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan (Papy Djilobodji dk. 46), Steven Caulker, Alin Tosça, Stelios Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim (Furkan Soylap dk. 69), Angelo Sagal (Hamza Mendyl dk. 69), Joao Figueiredo (Kenan Özer dk. 86 ?), Muhammet Demir (Nouha Dicko dk. 77)

Yedekler: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Ahmed El Messauidi, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Berke Özer, Marcel Tisserand, Kim Min-Jae (Muhammed Gümüşkaya dk. 83), Attila Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo (Zajc dk. 60), Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi (Mergim Berisha dk. 60), Mesut Özil, Serdar Dursun

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Figueiredo (dk. 8 ve dk. 72 ), Maxim (dk. 54 Pen) (Gaziantep FK), Mesut Özil (dk. 29), Zajc (dk. 64) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Maxim, Figueiredo, Furkan Soyalp(Gaziantep FK), Kim Min-Jae, Tisserand (Fenerbahçe)