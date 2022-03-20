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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanattan savunma arkasına koşan Maxim'in yerden kale önüne gönderdiği pasa dokunan Figueiredo'nun şutu üstten auta çıktı.


56. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Emre Kılınç'ın şutu bir kez daha savunmaya çarparak dışarı çıktı.


59. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Sagal'ın sıfırdan kale önüne yerden gönderdiği tehlikeli top Muslera'da kaldı.


65. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis'in pasında Morutan'ın kaleye düzgün vuruşunu Günay güçlükle kornere çeldi.


70. dakikada topa dokunmak isteyen Figueiredo, Berkan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1


74. dakikada Kerem'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis'in yerden çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.


82. dakikada Maxim'in ceza sahası sol kanadında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada topla buluşan Figueiredo'nun meşin yuvarlağı yumuşatıp yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-1


90. dakikada Kerem'in yerden pasında kale önünde topa gelişine vuran Gomis'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Ögel, Yusuf Bozdağan


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Ahmed El Messauidi dk. 87 ?), Maxim, Figueiredo (Mirza Cihan dk. 90 ?), Muhammet Demir (Furkan Soyalp dk. 82)


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Burak, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Olkowski, Oğuz Ceylan, Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Muslera, Semih Kaya, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan (Ryan Babel dk. 68), Emre Kılınç (Barış Alper Yılmaz dk. 77), Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis


Yedekler: İsmail Çipe, Pena, Alpaslan Öztürk, Pulgar, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Feghouli


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Goller: Djilobodji (dk. 45+3), Maxim (dk. 71 pen.) Figueiredo (dk. 81) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 34) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Morutan, Gomis, Emre Kılınç (Galatasaray)

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