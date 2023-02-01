Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 4 - A. Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 22.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ortasına Burak Bekaroğlu'nun yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
56. dakikada Ömürcan'ın sağ kanattan uzak direğe ortasına Markovic'in uzak köşeye uçarak kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1
64. dakikada Bartuğ'un sağ kanattan savunma arkasına sarkarak kale önüne çevirdiği tehlikeli topu El Kaabi'den önce savunma uzaklaştırdı.
77. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Markovıc'in şutu kaleci Erce'nin sağından filelerle buluştu. 3-1
88. dakikada Figueiredo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Merkel, rakiplerini çalımlayarak yaptığı yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp (Merkel dk. 82), Mustafa Eskihellaç (Valmir Veliu dk. 54), Lazar Markovic (Mirza Cihan dk. 82), Maxim (Luka Stankovski dk. 90 ?), Joao Figueiredo
Yedekler: Mustafa Burak, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Matej Hanousek, Abdülkerim Çakar, Onurhan Babuşcu
Teknik Direktör: Erdal Güneş
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Adekugbe (Ze Luis dk. 60), Musa Çağıran (Onur Ergün dk. 82), Mehdi Boudjema (Kaan Kanak dk. 60), Ruben Ribeiro (Jeremy Dudziak dk. 60), Lobjanidze (Rayane Aabid dk. 60), Ayoub El Kaabi, Bartuğ Yıldırım
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Atsu, Engin Can Aksoy, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Markovic (dk. 56 ve 77), Jevtovic (dk. 38), Merkel (dk. 88) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 27) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Djilobodji, Ömürcan Artan, Furkan Soylap, Stankovski (Gaziantep FK), Kaan Kanak, Erce (Hatayspor)