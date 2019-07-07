Sporcu sağlığına büyük önem

Alleben Yüzme Havuzlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen yüzme yaz okulları bu yıl da 9. kez çocuk ve genç yaştaki sporcu öğrencilerin büyük ilgisiyle start aldı. Yaz tatilini sağlıklı ve zinde bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yüzme yaz spor okulunda spor yapmanın keyfini yaşıyorlar. Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında gerçekleştirilen yaz spor okullarında hafta boyunca 5 bine yakın üye eğitim görürken, büyük ilgiye rağmen kulvarlarda sporcu sağlığına ve güvenliğine de büyük önem veriliyor. Alanında uzman eğitmen kadrosu ile Gaziantep ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformda başarıyla temsil eden sporcular yetiştiren Alleben Yüzme Havuzlarında yaz spor okulu dönemi sonrasında müsabık olarak Şehitkamil Belediye Spor Kulübü mayosu ile uzun yıllar mücadele edecek olan sporcular da belirlenecek.

Sporcularımız nitelikli bir ortamda eğitim görüyor

Yaz spor okullarında eğitimlerin verildiği tüm branşlarda oluğu gibi yüzme branşında da sporcuların nitelikli ve güvenilir bir ortamda eğitim gördüklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 Yaz Spor Okulları çerçevesinde Alleben 1 Yüzme Havuzuna yaptığı ziyaret sonrası değerlendirme, “Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında gerçekleştirilen yaz spor okulları çocuklarımız ve gençlerimizden büyük ilgi gördü. Eğitim programının 1. döneminde 5 bine yakın sporcu öğrenci kulvarlarda kulaç atıyor. Spor okullarında eğitimlerin verildiği tüm branşlarda olduğu gibi yüzme branşında da sporcularımız nitelikli ve güvenilir bir ortamda eğitim görüyor. Sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle gerek kayıt kabul sürecinde talep edilen sağlık raporlarına gerek eğitim uygulamalarında antrenörlerimiz tarafından belirlenen kurallara titizlikle dikkat ediyoruz. Havuzlarımızdan yetişen ve elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımıza yenilerini eklemek adına teknik ekibimiz hummalı bir mesai içerisinde. Bizlere güvenen ve süreç içerisinde her zaman yanımızda olan velilerimize ve eğitmen kadromuza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.