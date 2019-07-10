Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenler Gaziantep'te anılacak

Gaziantep Sanat Merkezi'nde 11 Temmuz Perşembe Günü saat 17.00'da açılacak sergi öncesi Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Başdanışmanı ve Bosna Hersek Federasyonu Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç tarafından söyleşi düzenlenecek. Program nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden AB Politikaları Enstitüsü Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel, “Yaklaşık on yıldır gönüllü olarak bu sergiyi Türkiye'ye getiriyoruz. Amacımız Bosna davasına destek olmak. Bu yılki ev sahipliği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Srebrenitsa katliamı

Büyük bir insanlık trajedisi olan Srebrenitsa katliamının üzerinden 24 yıl geçti. Uluslararası Lahey Adalet Divanı tarafından soykırım olarak nitelendirilen 11 Temmuz 1995'teki Srebrenitsa katliamı insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazındı. Bosna Hersek Federasyon Arşivleri, 1995 yılında yaşamını yitiren Boşnakların unutulmaması amacıyla her yıl 11 Temmuz'da Türkiye'nin farklı bir şehrinde “Srebrenitsa Cehennemi” fotoğraf sergisi açıyor.