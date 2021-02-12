Sri Lanka ile ticari bağlar güçlenecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret eden Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Gaziantep Fahri Konsolosu Süleyman Çiçek, Gaziantep ve Sri Lanka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve yeni işbirlikleri konusunda görüşmelerde bulundu.

Gaziantep ile Sri Lanka arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyeye getirilmesi için bağların güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, öne çıkan sektörler ve ürünler değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in sektör yelpazesi ve ihracattaki başarısına işaret ederek şunları kaydetti:

"Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen'i burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Çok pozitifler ve bu yaklaşımları ile birlikte çok güzel iş birlikleri yapabileceğimize inanıyorum. Ancak Gaziantep ile Sri Lanka arasındaki ticaretimiz istenilen noktada değil maalesef. Ticaret hacmimizi hızla geliştirmemiz gerekiyor. Oradan getireceğimiz çok fazla ürün ve oraya göndereceğimiz çok fazla sanayi üretimi var. Biz daha çok dokunmuş kumaş, çikolata ve şekerleme ile ambalaja dayalı malzemeler göndermişiz. Buna karşılık gıda ve çay ithal etmişiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu farklı sektörlere de yayarak ikili ticaretimizi birlikte geliştireceğiz.”

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen de Gaziantep'in kendilerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Bazı iş insanlarımızın buradaki iş insanları ile güçlü ticari bağları var. Sri Lanka'daki meslek odaları ile buradaki odalarımız arasında köprüler kurmak istiyoruz. Türkiye kendi bölgesinde çok ciddi bir ticaret potansiyeline sahip, ancak Sri Lankalılar bunun farkında değil. Sri Lanka'nın da kendi etrafında önemli bir ticaret potansiyeli bulunuyor, fakat bu da yeteri kadar bilinmiyor. Türkiye ile siyasi ve politik anlamda dostane ilişkilerimiz var. Bunu ticarete de yansıtmalı ve ikili ticaretimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından, GSO Yönetim Kurulu Başkanı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen'e günün anısına plaket takdim etti.