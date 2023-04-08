SSB Gaziantep Temsilciliği'nden GSO'da iş dünyası buluşması

SSB Gaziantep Temsilcisi İbrahim Ulutürk'ün katılımlarıyla “SSB'nin Gaziantep'te Sanayileşme Faaliyetleri” başlığı altında düzenlenen toplantıda; SSB Gaziantep İl Temsilciliği'nin Gaziantep'te yürüteceği faaliyetler hakkında bilgiler verilerek, firmaların savunma sanayisine üretim yapabilmesi ve tedarikçi olabilmesi adına yapılabilecek iş birlikleri ile strateji belirleme çalışması yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü çerçevesinde, sanayinin savunma sanayisine üretim yapma kapasitesini artırmak ve geliştirmek amacıyla GSO bünyesinde kurulan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Gaziantep Temsilciliği'nin faaliyetlerine başladığını söyledi.

2018 yılından bu yana SSB ile toplantı ve görüşmeler düzenlediklerini dile getiren Ünverdi, bunların neticesinde 2022 yılı içerisinde SSB irtibat bürosunu Türkiye'de ilk defa bir ilde ve Sanayi Odası iş birliğinde GSO'da açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ünverdi, yürütmüş oldukları çalışmalar neticesinde 2018 yılında Gaziantep'ten savunma sanayisine tedarikçi olarak üretim yapan 4 firma varken şu anda bu sayıyı 46'ya çıkardıklarını belirterek, “Biz savunma sanayisinde tedarikçi firmamızı 100'ün üzerine çıkartmak istiyoruz. Bu noktada firmalarımızdan gelecek olan talep, beklenti ve atılacak adımlar bizler ve şehrimiz için çok önemli” dedi.

İbrahim Ulutürk'ü tebrik ederek başarı dileyen Ünverdi, “Gaziantep sanayisi için kritik ve stratejik öneme sahip olan bu temsilcilik ile şehrimiz potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirmesi sağlanacak. İş dünyamız artık savunma sanayisine her anlamda çok daha yakınlar. Mesafeleri yakınlaştırdık ve bu alanda proje çalışmaları, prosedürler ve her konuda doğrudan irtibata geçip firmalarımız çalışmalarını buna göre yürütebilirler. Biz Gaziantep'in savunma sanayisiyle de öne çıkan bir şehir olması, katma değerli ve yüksek teknolojili üretimlere adaptasyonu için büyük çaba gösteriyoruz. İnşallah SSB Gaziantep Temsilciliği ile çalışmalarımız hız kazanacak ve savunma sanayisi hedeflerimiz çerçevesinde etkin bir süreç yöneteceğiz” istedikleri çalışmalar için birebir SSB Gaziantep Temsilcisi İbrahim Ulutürk de konuşmasında, açılan temsilcilik ile savunma sanayinde teknolojik derinliğin artırılmasını istediklerini ifade ederek, “Temsilciliğimiz savunma sanayinde faaliyet göstermek isteyen yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesi ve bu sisteme dahil olabilmelerine imkan sağlayacaktır. Burada yapacağımız faaliyetlerin çerçevesi, firmalarımızdan gelecek olan beklenti ve talepler çerçevesinde şekillenecek” diye konuştu.

Toplantı İbrahim Ulutürk'ün gerçekleştirdiği sunum ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.