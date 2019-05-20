ŞSM basketbol tutkunlarını ağırladı

Şehitkamil Sanat Merkezi, Türk Hava Yolları EuroLeague'i Final Four finali heyecanını yaşamak isteyen basketbol severleri misafir etti. Sporseverler, ailece katıldıkları organizasyonda dev ekranda maç takip etmenin keyfini yaşadı.

Anadolu Efes ve CSKA Moskova'yı karşı karşıya getiren Türk Hava Yolları EuroLeague'inde Final Four'u finalini takip etmek isteyen basketbol tutkunlarını ağırlayan Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM), müsabaka süresi boyunca renkli anlara sahne oldu. Dev ekranda aile boyu müsabakayı takip etmenin keyfini yaşayan sporseverler, maç öncesinde gezerek bilgiler aldıkları Şehitkamil Sanat Merkezi'ne tam not verdiler.

Bu Tip Güzel Organizasyonların Devamını Diliyorum

Parke üzerinde büyük heyecana sahne olan Anadolu Efes ve CSKA Moskova finalini takip eden basketbol severlerden Mamut Ataş, düzenlenen organizasyonun şehirde spor kültürünün daha da gelişmesi adına büyük katı sağlayacağını söyledi. Şehrin sosyal hayatına katkı yapan bu tip organizasyonların devamını dileyen Ataş, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türk Hava Yolları EuroLeague'i Final Four'u finali heyecanını arkadaşlarımla birlikte yaşamaktan oldukça mutluyum. Şehitkamil Sanat Merkezi, bugün küçük, büyük, genç, yaşlı basketbola ilgi duyan herkesi misafir ediyor. Düzenlenen bu organizasyonların şehirde spor kültürünün daha da gelişmesi adına büyük katı sağlayacağını düşünüyorum. Biz gençleri her fırsatta yan yana getiren ve şehrimizin sosyal hayatına büyük katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu tip güzel organizasyonların devamını diliyorum.”