ŞSM'de açılan keman kursuna yoğun ilgi

Kursa kayıt yapanlar, 3 ay süresince keman eğitimi alacak.

Kişilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, yeni hobiler edinmeleri adına çok sayıda alternatif sunan Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Sanat Merkezinde açtığı keman kursuyla alternatiflere bir yenisini daha ekledi. Açılan keman kursunda eğitimler 3 ay boyunca aralıksız devam edecek. Eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere sertifika verilecek. İsteyen herkes açılan keman kursundan yararlanabilir.

“Şarkılar çaldırıyoruz, eğlenceli vakitler geçiriyoruz”

Öğrettikleri bilgiler ışığında öğrencilerle birlikte keyifli zamanlar yaşadıklarını dile getiren Keman Öğretmeni Burcu Göğebakan, “Kursumuzun ilk dersinde öğrencilerimize kemanı anlatıyoruz. Keman tutum şekli ve yay kullanımı ile başlıyoruz. Daha sonra uzun bir süre yay çekme şeklini öğretiyoruz. Yay çekme derslerinde biraz öğrencilerimiz sıkılsa da keman çalmanın temelini bu ders oluşturduğu için yaklaşık 1 ay süresince bu konuyu işliyoruz. Daha sonra notalara geçiyoruz. Şarkılar çaldırıyoruz, eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Böylelikle çalışan gruplarımız, iş stresini böylelikle atmış oluyorlar. Okul çıkışlarında da öğrencilerimiz geliyor. Onlarla da eğlenceli dersler yapıyoruz. Öğrencilerimiz buraya genelde hobi amaçlı, stresten kurtulmak için geliyor. Yeni hobi edinmek isteyen kişiler de kursumuza başvuruyor. Kurs bitiminde öğrencilerimize bir sertifika veriyoruz. Kursumuz, 3 ay sürüyor. 3 ayın sonunda yeni kursiyerlerimizle çalışmaya başlayacağız” dedi.

“Küçüklüğümden beri istemişimdir”

Küçük yaşlardan beri keman çalmak istediğini, fırsatını ancak şimdi bulabildiğini belirten kursiyer Ayşe Kübra Güleç, “Keman çalmayı küçüklüğümden beri istemişimdir. Bu konuda belediyemizin bize tanıdığı güzel bir fırsat oldu. Mesai bitiminde, iş çıkışında buraya gelerek keman çalmayı öğreniyorum. Keman çalma konusunda ilerlemeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.