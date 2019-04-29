ŞSM'de piyano eğitimleri başladı

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde piyano kursu açıldı. Yoğun ilgi gören kursta, haftanın 6 günü farklı yaş guruplarına yönelik 3'er saatlik eğitimler veriliyor.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde (ŞSM) oluşturulan Piyano Atölyesi ile hem küçük yaştaki bireylerin hem de yetişkinlerin yararlanabileceği nitelikli bir mekan oluşturuldu. ŞSM'de açılan piyano kursu, farklı yaş gurupları tarafından yoğun ilgi gördü. İlk kursa çok sayıda kişi başvurdu. Kursta, pazar günü hariç haftanın her günü farklı yaş guruplarına göre ayarlanan seanslarda 3'er saatlik eğitimler veriliyor.

Öğrenciler arasında sosyal birliktelik sağlanıyor

Müzik eğitimine erken yaşta başlamanın pek çok faydası olduğunu ifade eden Piyano Öğretmeni Cabbar Şallıel, müziğin çocukların kendilerini ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yetenekleri geliştirdiğini dile getirdi. Erken yaşta müziğe başlamanın çocuğa kontrollü olma, ifade ve müzikal duyum konusunda avantaj sağladığını belirten Piyano Öğretmeni Şallıel, kursa ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Merkez, halkımız ve yetenekli öğrencilerimiz tarafından sevilen bir mekan oldu. Merkezin halkımıza büyük bir faydası oldu. Buranın yapılmasında emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Buraya belli saatlerde çocuklarımız geliyor, piyano eğitimi alıyor. Çocuklarımızdan sonra da yetişkin öğrencilerimiz piyano eğitimi alıyor. Öğrencilerimize burada şu anda nota ve vuruş tekniklerini öğretiyoruz. Kursumuzda konservatuvara hazırlık ve kulak eğitimi de veriyoruz. Bunun dışında bu mekanda çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal faaliyetlerini geliştirecek, öz güvenlerini arttıracak bir ortam sunuluyor. Burada öğrencilerimiz arasında güzel bir sosyal birliktelik sağlanıyor” dedi.

Burada çok eğleniyorum

Kursta piyano eğitimi alan Betül Özkeçeci, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti. Betül Özkeçeci, “Şehitkamil Sanat Merkezi'ne piyano çalmayı öğrenmek için geliyorum. Burada çok eğleniyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Burada piyano çalmayı öğrenmek için parmak alıştırmaları yapıyoruz. Şarkılar öğreniyorum. Hocamız notalar veriyor, notalara çalışıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Piyano çalmayı çok seviyorum

Yeni şeyler öğrendiğini, yeni arkadaşlar edindiğini anlatan 7 yaşındaki Neva Başar, “Piyano kursuna geldiğim için çok mutluyum. Öğretmenimden yeni şeyler öğreniyorum. Yeni arkadaşlar edindim. En çok sevdiğim müzik aletlerinden biri de piyanodur. Piyano çalmayı çok seviyorum. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.