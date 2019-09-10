Startup weekend, Gaziantep teknopark'ta gerçekleşti

Özellikle başlangıç aşamasındaki Tekno girişimlerin (Startuplar) sayısı ve başarı oranının artmasına yönelik eğitimler, ekip kurma, mentorlerle görüşme ve yatırımcı sunumuna hazırlık gibi farklı içeriklerin 3 günlük bir kamp ortamında sunulduğu Startup Weekend Refugee Edition, Stage-co kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Yalın Girişim, Mentorlük ve Yatırımcı Sunumu eğitimlerinin Patrick Bosteels tarafından verildiği etkinlikte, Arapça ve Türkçe tercüme de yapıldı. Her ekipte en az bir mültecinin bulunması şartıyla yarışan ekiplerde mülteci girişimciler büyük ilgi gösterdi. İki gün eğitim ve mentorlerle iş fikri üzerinde çalışma yapan 12 ekip, 3 dakikalık sunumlarını ve hazırladıkları prototipleri de jüri karşısına çıkarttılar. Startup Weekend Gaziantep'te özel bir başarıya sahne oldu ve Amman'da yapılacak bootcamp ve bölgesel finallere katılma hakkını 2 ekip birlikte kazandı.

Etkinlikte, Hasta veya yaşlı kimselerin ilaç alma saatlerini bildiren akıllı bir uygulama ve cihaz geliştiren TiMedicine ve Gaziantep ile diğer mülteci nüfusun yoğun olduğu illerde gençlerin sosyal yaşama katılımını kolaylaştıracak bir gönüllülük platformunu kurma üzerinde çalışan VolunteerZ ekibi birinci olmayı hak etti. Amman'da yapılacak finallerde dereceye giren ekipleri ise Amsterdam'daki İgnite Konferansına katılım ve uluslararası arenaya çıkış imkanına kavuşacak.