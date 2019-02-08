Stevan Jelovac, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol Takımı, 1989 doğumlu Sırbistan asıllı, 2.08 boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Gaziantep Basketbol'a transferi öncesinde Alman ekibi Brosa Basket forması giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 19.4 dakikada 11.9 sayı, 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Stevan Jelovac, 2010-2011'de Kızıl Yıldız (Sırbistan), 2011-2012'de Antalya Büyükşehir (Türkiye), 2012-2013'de Juve Caserta (İtalya), 2013-2014'de Rytas Vilnius (Litnavya), 2014-2017 arası Zaragoza (İspanya), 2017-2018'de ise Nizhny Novgorod (Rusya) formaları giydi.