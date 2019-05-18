STK'lar bir oldu yüzler ümmet sofrasında buluştu

Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yüzlerce vatandaş ümmet sofrasında buluştu.

Gaziantep yeşilsu meydanında düzenlenen Ümmet sofrasına birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi. İHH'nın organize ettiği iftar programında yüzlerce vatandaş iftarını ayran, simit ve hurma ile yer sofrasında açtı.

İHH Gaziantep Şube Başkanı Tuncay Mengilli Simit, ayran, çay ve su ile güzel bir ümmet sofrası kurduklarını belirterek, “Ümmeti kardeşleri anacak sadece Simit, ayran, çay ve su ile güzel bir ümmet sofrası kurduk. Amacımız israfa dikkat çekmek. Sadece İstanbul'da bir günde israf edilen ekmek ile bütün Afrika kıtasını bir ay açlıktan kurtarabilecek kurtarabileceği bir yaşamdayız. Bizde bunu hatırlamak, Resullulah'ın sade sofralarını hatırlamak, Ümmeti sadece kardeşlerini anabileceği güzel bir ümmet sofrası kurduk. Bu ümmet sofrasında bir çok sivil toplum kuruluşu da bizden desteklerini esirgemedi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.