STK'lardan İsrail'e misilleme için Kıbrıs'ta tatbikat yapılması çağrısı

İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yapılan saldırıları kınayan Gaziantepli STK'lar, Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan STK temsilcileri Kıbrıs'ta askeri tatbikat yapılması ve adının da Selahaddin Eyyubi verilmesi için çağrıda bulundu.

Son günlerden beri İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslümanlara yapılan saldırıları kınayan vatandaşlar, Cuma namazının ardından İsrail tarafından şehit edilen Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazının ardından “Kahrolsun İsrail”, “Katil İsrail” ve tekbirlerle İsrail tarafından Filistinli Müslüman ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar kınandı.

Basın açıklamasında bulunan STK temsilcileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tartışmalar sonrası Amerika Birleşik Devletlerinin Rusya'ya gözdağı vermek için Romanya'da yaptığı askeri tatbikatı hatırlatarak, aynısının Kıbrıs'ta Türkiye tarafından yapılmasını ve askeri tatbikatın isminin Selahaddin Eyyubi olmasını istedi.