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Stop lambasında uyuşturucu sevkıyatına polis engeli

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambası kısmına saklanmış 4 kilo ateş buz (metamfetamin) maddesi bulundu.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir aracın stop lambası kısmına saklanmış 4 kilo ateş buz (metamfetamin) maddesi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Mücahitler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir aracın sağ arka lamba kısmına zulalanmış, 4 paket halinde toplam 4 kilo ateş buz (metamfetamin) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekipler, Karayılan Mahallesi'nde bir adrese yaptıkları baskında ise 1 litre sıvı metamfetamin, 350 adet extacy hap, 750 adet tramadol hap ve 24 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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