Su bile içemeyen Iraklı Ali, artık beslenebiliyor

Yutma güçlüğü yaşayan, suyu dahi içemeyen Iraklı 4 yaşındaki Ali Mohammed, Özel Hatem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat ile artık rahatlıkla beslenebiliyor.

Irak'ta yaşayan ve 2.5 yıldır yeme, içmede yutma güçlüğü nedeniyle ileri derecede büyüme, gelişme geriliği olan Mohammed Ali'ye, ülkesinde Akalazya hastalığı teşhisi konulurken, gerçekleştirilen iki ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı. Son çare olarak Türkiye'yi gören aile yaptığı araştırma sonucunda ise Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'ne başvurdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve tarafından uygulanan başarılı ameliyat sonucu Ali Mohammed artık rahatlıkla beslenebiliyor.

4 yaşındaki Ali Mohammed'in zorlu bir ameliyat ile yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatan Op. Dr. Şiyve, ''Hasta ilk bize başvurduğunda, hastanın yemek borusunun alt ucunda darlık, yemek borusunda ileri derecede genişleme nedeniyle su dahi içse kusuyordu. Hastada ileri derecede kilo kaybı ve büyüme geriliği vardı. Akalazya hastası olan Ali Mohammed için ameliyata karar verdik'' dedi.

''Gelişimini sürdürebilecek''

Rahatlıkla beslenemediği için çok zayıf olan Mohammed Ali'nin artık gelişebileceğini ifade eden Op. Dr. Serdar Şiyve, ‘'Yemek borusunun dar olan alt ucu çıkarılarak daha önce yemek borusunun geniş olan kısmından mideye tekrar ağızlaştırdık. Böylelikle yutma, yeme problemi ortadan kalkmış oldu. 10 günlük bir yoğun bakım sürecinden sonra hastamızı servise çıkardık. Artık Ali ,rahatlıkla yiyip içebiliyor , mutlu , huzurlu'' şeklinde konuştu.

''Artık rahatlıkla beslenebiliyor''

Ali Mohammed'in sağlığına kavuşması nedeniyle mutlu bir şekilde ülkelerine dönecek olmanın sevincini yaşayan anne Intısar Ali, ''4 yaşında olan oğlum Ali 2.5 yıldır beslenme sıkıntısı çekiyordu. Irakta 2 defa ameliyat edildi fakat çare olmadı . Oğlum yaşıtları gibi kilo almıyor , gelişemiyor , oyunlar oynayamıyordu. Oğlum çok huzursuzdu. Hastalığına çare bulamamak bizi her geçen gün daha da üzüyordu. Başarısız geçen iki ameliyat sonrası artık çareyi Türk iyede bulacağımızı düşündük. Araştırma ve tavsiyeler üzerine Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve hocamıza başvurduk. Hocamızdan Allah razı olsun. Oğlumla, bizimle çok ilgilendi. Ameliyatı güzel geçmiş. Oğluma artık, bir şeyler yedirip , ,içirebilmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Başta serdar hocamız olmak üzere, sağlık turizmi ekibine ve tüm çalışanlara ne kadar teşekkür etsem az'' diye konuştu.

Tamamlanan ameliyat ve tedavisinin ardından 4 yaşındaki Mohammet, yutkunmakta bile güçlük çeker halde geldiği Türkiye'den sağlıklı ve mutlu bir şekilde ülkesine uğurlandı.