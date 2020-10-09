Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te su kanalının kenarında oyun oynayan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk suya düşerek hayatını kaybetti.

Olay İslahiye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ayhan Muhammed, ailesinin çalıştığı tarlada bulunan su kanalının kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Muhammed'in suya düştüğünü gören anne ve babası kanala girerek Muhammed'i kurtarmaya çalıştı. Komşularının da yardımıyla sudan çıkartılan çocuk özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzun süre suda kalan ve yoğun miktarda su yutan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.