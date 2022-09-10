Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi

Gaziantep'te polis, bir iş yerine düzenlediği operasyonda yarım litrelik plastik su şişelerinde satışa hazırlanan 14.5 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinin buzdolabında yarım litrelik plastik su bidonlarına doldurularak satışa hazır hale getirilmiş halde 14.5 litre dökme alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, kaçak içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu.