Su ve iklim değişikliği resmedildi

Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanan Uluslararası Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında “Su ve İklim Değişikliği” konulu afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin bağlı olduğu Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada üçüncü olan SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren'e plaket ve hediye takdim edildi.

SANKO Ortaokulu Müdürü Ümit Ülger, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi.